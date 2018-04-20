Восьмерых витебчан осудили за несанкционированное собрание в квартире

15 марта, когда Беларусь отмечает День Конституции, восемь жителей Витебска собрались в одной из квартир города, чтобы, по их словам, выпить по чашке чая и обсудить разные темы, например, поговорить о смысле жизни. Милиционеры их задержали и доставили в РОВД, а вскоре их привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

«Віцебская вясна» рассказывает, как обстояло дело. 15 марта восемь витебчан среднего и пожилого возраста собрались в одной из городских квартир. Вскоре в незапертую дверь вошли милиционеры в штатском. Предъявив удостоверения, они задержали горожан и отвезли в Октябрьский РОВД. Там их обвинили в нарушении законодательства о массовых мероприятиях, то есть несанционированном мероприятии.

На суде милиционер, который руководил задержанием, рассказал, что получил от «жителя дома» информацию, что в квартире регулярно собираются люди, которые «исповедуют какую-то философию». И «аноним» даже назвал ему название их сообщества – «Синтез Фа».

«Посмотрел, что это такое, в интернете. И там же, на сайте организации, нашел список, в котором фигурировали 16 фамилий, 8 из них принадлежали людям, которые участвовали в собрании. Это и стало поводом», - пояснил он.

В свою очередь горожане заявили, что не являются членами этой организации. При этом они не стали отрицать, что раз-два в месяц собираются и говорят о смысле жизни, космосе. 15 марта, по словам одной из участниц, они успели обсудить победу Дарьи Домрачевой на Кубке мира и фильм, в котором Владимир Путин обещал полететь на Марс, как внезапно нагрянула милиция.

«Мы даже подумать не могли, что встречу можно квалифицировать как несанкционированное собрание», - заявила женщина, которую обвинили в организации массового мероприятия.

19 апреля суд Витебского района признал горожан виновными в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Семеро участников, которые привлекались к административной ответственности впервые, получили предупреждения. А организатор собрания получила штраф в 490 рублей.