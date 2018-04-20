Власти Минска разрешили провести "Чернобыльский шлях", но с изменениями

Власти Минска разрешили провести 26 апреля акцию «Чернобыльский шлях», но для этого организаторы должны изменить время и место проведения мероприятия. Сегодня днем оппозиционеры получили ответ на свою заявку, которую подали в Мингорисполком в начале апреля.

Минский горисполком удовлетворили заявку, но скорректировал планы организаторов «Чернобыльского шляха». В частности, власти изменили время и место сбора участников акции.

Организаторы мероприятия планировали, что оно пройдет в таком формате: сбор участников и митинг возле Академии наук, шествие по улицам Сурганова и Орловской к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов, где должен пройти еще один митинг. Но столичных чиновников такой вариант не устроил.

Власти разрешили участникам «Чернобыльского шляха» собраться в 18:00-18:30 у кинотеатра «Октябрь», пройти шествием по тротуарам проспекта Независимости, улицам Сурганова и Орловской до пересечения с Карастояновой, где с 20:00 до 20:30 может быть проведен митинг возле часовни. Сейчас оргкомитет обсуждает это предложение.