20 апреля 2018, пятница, 20:34
+17°C
Завтра +19°C
+17°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,47
20. 04. 2018

Власти Минска разрешили провести "Чернобыльский шлях", но с изменениями

Власти Минска разрешили провести 26 апреля акцию «Чернобыльский шлях», но для этого организаторы должны изменить время и место проведения мероприятия. Сегодня днем оппозиционеры получили ответ на свою заявку, которую подали в Мингорисполком в начале апреля.

Минский горисполком удовлетворили заявку, но скорректировал планы организаторов «Чернобыльского шляха». В частности, власти изменили время и место сбора участников акции.
 
Организаторы мероприятия планировали, что оно пройдет в таком формате: сбор участников и митинг возле Академии наук, шествие по улицам Сурганова и Орловской к памятному знаку «Жертвам Чернобыля» в парке Дружбы народов, где должен пройти еще один митинг. Но столичных чиновников такой вариант не устроил.
 
Власти разрешили участникам «Чернобыльского шляха» собраться в 18:00-18:30 у кинотеатра «Октябрь», пройти шествием по тротуарам проспекта Независимости, улицам Сурганова и Орловской до пересечения с Карастояновой, где с 20:00 до 20:30 может быть проведен митинг возле часовни. Сейчас оргкомитет обсуждает это предложение.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.