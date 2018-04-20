На майские праздники БЖД назначила 29 дополнительных поездов

На предстоящие майские праздники Белорусская железная дорога назначила 29 дополнительных поездов. 25 составов будут курсировать в межрегиональном сообщении, 4 – в международном, рассказали сегодня в пресс-центре БЖД.
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На предстоящие майские праздники Белорусская железная дорога назначила 29 дополнительных поездов. 25 составов будут курсировать в межрегиональном сообщении, 4 – в международном, рассказали сегодня в пресс-центре БЖД.
— Детка, я из города ангелов!
— Лос-Анджелес?
— Архангельск.