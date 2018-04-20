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20. 04. 2018

На майские праздники БЖД назначила 29 дополнительных поездов

На предстоящие майские праздники Белорусская железная дорога назначила 29 дополнительных поездов. 25 составов будут курсировать в межрегиональном сообщении, 4 – в международном, рассказали сегодня в пресс-центре БЖД.

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В международном сообщении Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда по следующим маршрутам: Минск—Вильнюс—Минск, Брянск—Санкт-Петербург и Санкт-Петербург—Смоленск.
 
В межрегиональном сообщении дополнительные поезда будут ходить между Минском и Гомелем, Витебском, Брестом, Могилевом, а также по маршрутам Минск—Мозырь(ст. Козенки)—Минск и Минск—Коммунары—Минск.
 
«Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока», - заверили в БЖД.
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