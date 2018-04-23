В Минске школьник выманил у знакомого более 10 тыс. долларов

17-летний школьник выманил у знакомого минчанина более 10 тысяч долларов под разными предлогами и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщили представители ГУВД Мингорисполкома.

Несовершеннолетнего жителя Минской области, который обманным путем получил от минчанина более 10 тысяч долларов, задержали сотрудники угрозыска Октябрьского РУВД Минска. Как рассказали правоохранители, в феврале житель Минска написал заявление, что стал жертвой мошенника.

По его словам, он познакомился со школьником в декабре в РНПЦ психического здоровья, когда проходил там лечение. После выписки они продолжили общаться в социальных сетях. «В переписке знакомый просил перечислить ему деньги на карточку под предлогом помощи в связи со смертью бабушки, смертью матери, помощи отцу-инвалиду», - отметили в ГУВД.

Однако позднее выяснилось, что школьник потратил перечисленные ему деньги на развлечения, а также на приобретение автомобиля. По сведениям милиции, 17-летний юноша учится в школе и состоит на учете в ИДН за прогулы занятий и употребление спиртного. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит от двух до семи лет заключения.