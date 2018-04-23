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23. 04. 2018

В Минске школьник выманил у знакомого более 10 тыс. долларов

17-летний школьник выманил у знакомого минчанина более 10 тысяч долларов под разными предлогами и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщили представители ГУВД Мингорисполкома.

Несовершеннолетнего жителя Минской области, который обманным путем получил от минчанина более 10 тысяч долларов, задержали сотрудники угрозыска Октябрьского РУВД Минска. Как рассказали правоохранители, в феврале житель Минска написал заявление, что стал жертвой мошенника.
 
По его словам, он познакомился со школьником в декабре в РНПЦ психического здоровья, когда проходил там лечение. После выписки они продолжили общаться в социальных сетях. «В переписке знакомый просил перечислить ему деньги на карточку под предлогом помощи в связи со смертью бабушки, смертью матери, помощи отцу-инвалиду», - отметили в ГУВД.
 
Однако позднее выяснилось, что школьник потратил перечисленные ему деньги на развлечения, а также на приобретение автомобиля. По сведениям милиции, 17-летний юноша учится в школе и состоит на учете в ИДН за прогулы занятий и употребление спиртного. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Парню грозит от двух до семи лет заключения.
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Криминал
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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