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23. 04. 2018

В Минске нелегальным торговцам начали выписывать единый налог

В Минске начали применять новые способы борьбы с нелегальной торговлей, заявила на сегодняшнем совещании в Мингорисполкоме начальник управления торговли и услуг Нина Емельянова. Людям, которые осуществляют несанкционированную торговлю, например, возле входов в метро, начали выписать единый налог. Ранее такой механизм не использовался.

«При первичном выявлении факта незаконной торговли с них взыскивается ставка единого налога, при повторном - ставка единого налога в пятикратном размере», - отметила Нина Емельянова.
 
По ее мнению, районным администрациям нужно на постоянной основе направлять списки привлеченных к ответственности нарушителей, которые попались на продаже товаров в неустановленных местах, в инспекцию МНС по месту жительства, пишет БелТА.
 
В целом за январь-март 2018 года в Минске созданные при районных администрациях рабочие группы провели 265 рейдов. По их итогам было составлено 613 административных протоколов – это в два раза больше, чем было в прошлом году. Нелегальных продавцом обязали выплатить штрафы на общую сумму 52 тыс. рублей (взыскано в бюджет 77%). 
 
На оперативном совещании в Мингорисполкоме была озвучена информация, что нелегальные торговцы чаще всего подают фрукты, рыбу, сало, чай, кофе, а также непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия, белье и др.). Минчан призывают воздержаться от приобретения продуктов в несанкционированных торговых точках, поскольку они реализуются в антисанитарных условиях, при отсутствии необходимого холодильного оборудования и документов, вследствие чего могут стать причиной инфекционных заболеваний и отравлений.
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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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