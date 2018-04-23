В Минске нелегальным торговцам начали выписывать единый налог

В Минске начали применять новые способы борьбы с нелегальной торговлей, заявила на сегодняшнем совещании в Мингорисполкоме начальник управления торговли и услуг Нина Емельянова. Людям, которые осуществляют несанкционированную торговлю, например, возле входов в метро, начали выписать единый налог. Ранее такой механизм не использовался.

«При первичном выявлении факта незаконной торговли с них взыскивается ставка единого налога, при повторном - ставка единого налога в пятикратном размере», - отметила Нина Емельянова.

По ее мнению, районным администрациям нужно на постоянной основе направлять списки привлеченных к ответственности нарушителей, которые попались на продаже товаров в неустановленных местах, в инспекцию МНС по месту жительства, пишет БелТА

В целом за январь-март 2018 года в Минске созданные при районных администрациях рабочие группы провели 265 рейдов. По их итогам было составлено 613 административных протоколов – это в два раза больше, чем было в прошлом году. Нелегальных продавцом обязали выплатить штрафы на общую сумму 52 тыс. рублей (взыскано в бюджет 77%).

На оперативном совещании в Мингорисполкоме была озвучена информация, что нелегальные торговцы чаще всего подают фрукты, рыбу, сало, чай, кофе, а также непродовольственные товары (чулочно-носочные изделия, белье и др.). Минчан призывают воздержаться от приобретения продуктов в несанкционированных торговых точках, поскольку они реализуются в антисанитарных условиях, при отсутствии необходимого холодильного оборудования и документов, вследствие чего могут стать причиной инфекционных заболеваний и отравлений.