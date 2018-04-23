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23. 04. 2018

Гомельчанин хотел перевезти холодильник в лифте и застрял с ним

Источник фото: МЧС

В Гомеле мужчина застрял в лифте из-за холодильника, который попытался перевезти со второго на восьмой этаж. Чтобы освободиться, ему пришлось вызвать спасателей.

В Гомельском областном управлении МЧС рассказали, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 апреля, в одной из многоэтажек на улице 60 лет СССР. Оказалось, что 34-летний мужчина и его друг поднимали холодильник на восьмой этаж. Сначала они дотащили его до второго этажа по лестнице, а затем решили воспользоваться пассажирским лифтом.
 
Мужчины прикинули, что размеры холодильника вроде бы позволяют впихнуть его в кабину лифта. Однако когда они попытались внести технику в лифт, его ножки застряли в направляющих дверей лифта, и один из мужчин оказался заблокирован в кабине. Пришлось звонить в МЧС.
 
 
В 19:24 спасатели получили сообщение с просьбой о помощи и выехали по указанному адресу. С помощью лестницы-палки, установленной внутри лифтовой шахты на первом этаже, они через технологический проем открутили ножки холодильника. Благодаря этому мужчине удалось покинуть лифт. Он не пострадал.
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- МЛЯЯЯЯ, вот только не начинай!

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