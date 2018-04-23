Гомельчанин хотел перевезти холодильник в лифте и застрял с ним

В Гомеле мужчина застрял в лифте из-за холодильника, который попытался перевезти со второго на восьмой этаж. Чтобы освободиться, ему пришлось вызвать спасателей.

В Гомельском областном управлении МЧС рассказали, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 22 апреля, в одной из многоэтажек на улице 60 лет СССР. Оказалось, что 34-летний мужчина и его друг поднимали холодильник на восьмой этаж. Сначала они дотащили его до второго этажа по лестнице, а затем решили воспользоваться пассажирским лифтом.

Мужчины прикинули, что размеры холодильника вроде бы позволяют впихнуть его в кабину лифта. Однако когда они попытались внести технику в лифт, его ножки застряли в направляющих дверей лифта, и один из мужчин оказался заблокирован в кабине. Пришлось звонить в МЧС.

В 19:24 спасатели получили сообщение с просьбой о помощи и выехали по указанному адресу. С помощью лестницы-палки, установленной внутри лифтовой шахты на первом этаже, они через технологический проем открутили ножки холодильника. Благодаря этому мужчине удалось покинуть лифт. Он не пострадал.