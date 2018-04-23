Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об уходе в отставку. Это произошло на фоне продолжающихся в Ереване массовых акций протеста. Армению ждут выборы нового руководителя правительства, а тем временем десятки тысяч граждан этой страны вышли на улицы, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра, сообщают информагентства.

Отставка Сержа Саргсяна произошла на фоне массовых акций протеста в Армении. 16 апреля в Ереване и других городах начались массовые митинги и акции протеста. Это было связано с очередным выдвижением Сержа Саргсяна на пост премьер-министра – его президентский срок завершился еще 9 апреля (Серж Саргсян избирался на пост главы государства в 2008 и 2013 годах, премьер-министра – в 2007-2008 годах – прим. Телегаф)

На следующий день парламент выбрал его кандидатуру в качестве премьера, и народные волнения продолжились.

«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (лидер парламентской фракции «Елк», задержанный 22 апреля – прим.) был прав, я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю должность руководителя нашей страны», - заявил Серж Саргсян в своем обращении к гражданам Армении.

Между тем в Ереване десятки тысяч людей вышли на улицы. Местные СМИ пишут, что на центральной площади - народные гуляния, в магазинах массово скупают шампанское, прохожие поздравляют друг друга.

Стоит отметить, что после референдума 2015 года в Армении происходит процесс перехода от президентской к парламентской системе правления, то есть вся власть концентрируется в руках премьер-министра. После ухода Саргсяна и принятия отставки правительства в течение семи дней парламентские фракции будут выдвинуть своих кандидатов на пост руководителя страны.