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23. 04. 2018

Серж Саргсян ушел в отставку с поста премьер-министра Армении

Серж Саргсян Источник фото: РИА "Новости"

23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об уходе в отставку. Это произошло на фоне продолжающихся в Ереване массовых акций протеста. Армению ждут выборы нового руководителя правительства, а тем временем десятки тысяч граждан этой страны вышли на улицы, чтобы отпраздновать отставку премьер-министра, сообщают информагентства.

Отставка Сержа Саргсяна произошла на фоне массовых акций протеста в Армении. 16 апреля в Ереване и других городах начались массовые митинги и акции протеста. Это было связано с очередным выдвижением Сержа Саргсяна на пост премьер-министра – его президентский срок завершился еще 9 апреля (Серж Саргсян избирался на пост главы государства в 2008 и 2013 годах, премьер-министра – в 2007-2008 годах – прим. Телегаф)
 
На следующий день парламент выбрал его кандидатуру в качестве премьера, и народные волнения продолжились.
 
«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (лидер парламентской фракции «Елк», задержанный 22 апреля – прим.) был прав, я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю должность руководителя нашей страны», - заявил Серж Саргсян в своем обращении к гражданам Армении.
 
Между тем в Ереване десятки тысяч людей вышли на улицы. Местные СМИ пишут, что на центральной площади - народные гуляния, в магазинах массово скупают шампанское, прохожие поздравляют друг друга.
 
Стоит отметить, что после референдума 2015 года в Армении происходит процесс перехода от президентской к парламентской системе правления, то есть вся власть концентрируется в руках премьер-министра. После ухода Саргсяна и принятия отставки правительства в течение семи дней парламентские фракции будут выдвинуть своих кандидатов на пост руководителя страны.
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Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
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