23 апреля 2018, понедельник, 18:37
+15°C
Завтра +16°C
+15°C
Завтра +16°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,46
23. 04. 2018

В Польше статуя Христа начала раздавать интернет

В Польше на 36-метровой статуе Иисуса Христа в городе Свебодзин по просьбе местного священника установили оборудование для раздачи интернета. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает издание Fakt24.

Представители прихода в комментарии польскому изданию отрицали свою причастность к установке передатчиков в короне Иисуса и утверждали, что ничего об этом не знают. Однако журналисты нашли компанию-провайдера, которая непосредственно отвечает за оборудование. Ее представитель подтвердил изданию, что монтаж передатчиков заказал местный приходской священник "для обеспечения мониторинга в приходе", но сигнал с головы Иисуса раздается также и другим пользователям.

Провайдер утверждает, что оборудование установлено законно. С помощью дрона журналистам удалось получить изображение антенн в короне статуи Христа.

Как известно, статуя Иисуса Христа, Царя Вселенной - известная в Польше скульптура. Ее установление инициировал священник Сильвестр Завадский, сердце которого вскоре было похоронено под статуей. Проект задумывался как аналог 39-метровой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. При этом польский памятник выше бразильского, если учесть, что 36-метровая статуя стоит на искусственной насыпи высотой 16,5 м.

Ранее сообщалось, что российские руферы забрались на статую Христа в Бразилии.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.