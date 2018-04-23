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23. 04. 2018

В Рогачевском районе на мужчину напал бешеный кот

В одной из деревень Рогачевского района местный житель пострадал от нападения кота, больного бешенством. Когда мужчина набирал на улице воду из колодца, животное вцепилось зубами за его ногу.

«Свободное слово» сообщает, что инцидент произошел в деревне Старый Довск Рогачевского района. Мужчина вышел на улицу к колодцу, чтобы набрать воды, как внезапно почувствовал, что кто-то укусил его за голень. Мужчина закричал, а кот отбежал в сторону и притаился за автомобилем.
 
Сельчане предположили, что странное поведение животного может быть признаком бешенства. Они поймали кота и убили его вилами, а тело отвезли в ветлабораторию. Впоследствии специалисты подтвердили их догадку – животное действительно было бешеным. Потерпевший сразу же обратился за медицинской помощью.
 
По информации издания, кот был бездомным.
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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