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23. 04. 2018

Безвиз способствовал росту числа европейцев в белорусских санаториях

Ослабление визового режима привело к увеличению количества граждан Европейского союза, приехавших на отдых в белорусские санатории. «Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС», - заявил сегодня глава директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

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В 2017 году белорусские санатории реализовали более 525 тысяч путевок, из них свыше 200 тысяч приобрели иностранные граждане.  До 90% путевок по-прежнему покупают россияне, однако после введения безвизового режима доля представителей других стран, в первую очередь жителей Западной Европы, увеличилась. Среди них наибольший интерес к отдыху в Беларуси, по словам Геннадия Болбатовского, проявляют граждане соседних государств (страны Балтии, Польши), Германии.
 
«Соотношение белорусов и иностранцев в санаториях составляет примерно 60% на 40%. Эта цифра на протяжении последних лет колеблется плюс-минус 2%», - отметил Геннадий Болбатовский.
 
В этом году в безвизовой зоне окажутся 8 санаториев на территории Брестской и Гродненской областей, что также будет способствовать увеличению потока иностранцев в Беларуси.
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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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