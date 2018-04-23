Безвиз способствовал росту числа европейцев в белорусских санаториях

Ослабление визового режима привело к увеличению количества граждан Европейского союза, приехавших на отдых в белорусские санатории. «Белорусские здравницы становятся более востребованными у граждан ЕС», - заявил сегодня глава директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

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В 2017 году белорусские санатории реализовали более 525 тысяч путевок, из них свыше 200 тысяч приобрели иностранные граждане. До 90% путевок по-прежнему покупают россияне, однако после введения безвизового режима доля представителей других стран, в первую очередь жителей Западной Европы, увеличилась. Среди них наибольший интерес к отдыху в Беларуси, по словам Геннадия Болбатовского, проявляют граждане соседних государств (страны Балтии, Польши), Германии.

«Соотношение белорусов и иностранцев в санаториях составляет примерно 60% на 40%. Эта цифра на протяжении последних лет колеблется плюс-минус 2%», - отметил Геннадий Болбатовский.

В этом году в безвизовой зоне окажутся 8 санаториев на территории Брестской и Гродненской областей, что также будет способствовать увеличению потока иностранцев в Беларуси.