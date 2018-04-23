Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Смолевичском районе

Двое детей пострадали в ДТП, которое произошло в воскресенье, 22 апреля, на трассе Р53 Слобода — Новосады в Смолевичском районе. Водитель автомобиля Ford выехала на полосу встречного движения и врезалась в Citroen.

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В ГАИ Минской области сообщили, что столкновение двух машин произошло накануне на 16-м километре автодороги Р53, неподалеку от деревни Калюга Смолевичского района. Водитель Ford Fiesta, в котором ехали маленькие пассажиры (2006 и 2015 г.р.), не справилась с управлением. Автомобиль оказался на встречной полосе и столкнулся с Citroen Xsara.

В результате аварии водитель Citroen получил черепно-мозговую травму и переломы ребер. У детей из Ford диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы (у старшего ребенка), ушибленные раны (у младшего). Сотрудники ГАИ уточнили, что дети были пристегнуты, в том числе трехлетняя девочка находились в детском кресле.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются. Есть предположение, что водитель Ford могла потерять управление из-за технической неисправности.