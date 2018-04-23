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23. 04. 2018

Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Смолевичском районе

Двое детей пострадали в ДТП, которое произошло в воскресенье, 22 апреля, на трассе Р53 Слобода — Новосады в Смолевичском районе. Водитель автомобиля Ford выехала на полосу встречного движения и врезалась в Citroen.

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В ГАИ Минской области сообщили, что столкновение двух машин произошло накануне на 16-м километре автодороги Р53, неподалеку от деревни Калюга Смолевичского района. Водитель Ford Fiesta, в котором ехали маленькие пассажиры (2006 и 2015 г.р.), не справилась с управлением. Автомобиль оказался на встречной полосе и столкнулся с Citroen Xsara.
 
В результате аварии водитель Citroen получил черепно-мозговую травму и переломы ребер. У детей из Ford диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы (у старшего ребенка), ушибленные раны (у младшего). Сотрудники ГАИ уточнили, что дети были пристегнуты, в том числе трехлетняя девочка находились в детском кресле.
 
Причина и обстоятельства ДТП выясняются. Есть предположение, что водитель Ford могла потерять управление из-за технической неисправности.
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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