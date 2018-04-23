В Беларуси снижается смертность людей трудоспособного возраста

В Беларуси наблюдается снижение смертности населения, в том числе людей трудоспособного возраста. И эта тенденция носит устойчивый характер, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Снижение в Беларуси смертности людей трудоспособного возраста отметили эксперты ВОЗ, говорится в сюжете на телеканале «Беларусь 1». В 2018 году смертность составляет около 3,8 случая на тысячу человек, тогда как в прошлом году этот показатель был 3,9.

Кроме того, в ВОЗ обратили внимание, что из-за неинфекционных заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни легких, диабет) Беларусь теряет в 13 раз больше, чем тратит на лечение больных. Так, в 2015 году государство потратило на лечение таких заболеваний порядка 330 млн рублей, а экономические потери в результате снижения производительности труда, связанные с неинфекционными заболеваниями, оказались в 13 раз больше.

Главным фактором профилактики неинфекционных заболеваний должна стать борьба с потреблением алкоголя, табака и соли, полагают в ВОЗ.