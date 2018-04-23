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23. 04. 2018

В Беларуси снижается смертность людей трудоспособного возраста

В Беларуси наблюдается снижение смертности населения, в том числе людей трудоспособного возраста. И эта тенденция носит устойчивый характер, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Снижение в Беларуси смертности людей трудоспособного возраста отметили эксперты ВОЗ, говорится в сюжете на телеканале «Беларусь 1». В 2018 году смертность составляет около 3,8 случая на тысячу человек, тогда как в прошлом году этот показатель был 3,9.
 
Кроме того, в ВОЗ обратили внимание, что из-за неинфекционных заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни легких, диабет) Беларусь теряет в 13 раз больше, чем тратит на лечение больных. Так, в 2015 году государство потратило на лечение таких заболеваний порядка 330 млн рублей, а экономические потери в результате снижения производительности труда, связанные с неинфекционными заболеваниями, оказались в 13 раз больше.
 
Главным фактором профилактики неинфекционных заболеваний должна стать борьба с потреблением алкоголя, табака и соли, полагают в ВОЗ.
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Здоровье
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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