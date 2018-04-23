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23. 04. 2018

Появились перечни домов, закрепленных за гимназиями в Минске

В Минске определены перечни жилых домов, которые закреплены за гимназиями. Учащиеся, которые окончили там начальную школу, смогут перейти в пятые классы гимназий без экзаменов. Соответствующая информация появилась на сайтах управлений образования районных администраций города.

25 января глава государства Александр Лукашенко подписал указ «О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них», который отменил экзамены в пятые классы гимназий. Исключение сделали лишь для гимназий-колледжей искусств – там конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется. Во всех остальных гимназиях набор в пятые классы будет идти без вступительных испытаний.
 
Сегодня стало известно, что на сайтах минских управлений образования появились адреса домов, которые относятся к той или иной гимназии. Подробную информацию об этом можно узнать здесь.
 
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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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