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23. 04. 2018

Корь добралась до Минска: заболел ребенок, который не был привит

В Минске медики выявили случай кори – ею заболел ребенок, родители которого ранее отказались от вакцинации. Во время разбирательства выяснилось, что ребенок заразился корью во время отдыха в Египте и Украине.

Представители Министерства здравоохранения заверили, что в связи с регистрацией этого заболевания проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, пишет TUT.by.
 
Последний раз сразу три случая кори зарегистрировали в Малоритском районе Брестской области. Все пациенты также не были привиты. Кроме того, десять человек, которые контактировали с больными, оказались медицинским наблюдением. Сообщалось, что жители Малоритского района могли заразиться от украинца, который приехал в гости. 
 
По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Украине зафиксирована одна из самых крупных вспышек кори. К началу апреля в этой стране зарегистрировали более 9 тысяч случаев кори, из них 7 закончились смертью человека.
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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Маленький мальчик заглянул в комнату, где мать принимала любовника, пока отец на работе. Мальчик спрятался в шкаф
и оттуда подглядывал. Внезапно входит муж. Жена прячет любовника в шкаф, не зная, что ее сын там.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть футбольный мяч.
- Это хорошо.
- Вы не хотите его купить?
- Нет, спасибо.
- Мой отец снаружи.
- Ок, сколько?
- 250 долларов.
Спустя несколько недель мальчик и мужчина снова встречаются в шкафу.
Мальчик:
- Темно здесь.
- Да.
- У меня есть кроссовки.
Помня прошлый раз, мужчина спрашивает:
- Сколько?
- 750 долларов.
- Ок.
Спустя несколько дней отец предлагает сыну поиграть в футбол.
- Я не могу, я продал мяч и кроссовки.
За сколько?
- За 1000 баксов.
- Но это намного больше, чем они стоят! Это грех, ты должен пойти в церковь и покаяться.
В церкви мальчик заходит в исповедальню, закрывает дверь и говорит:
- Темно здесь.
Священник:
- Вот только не начинай!

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