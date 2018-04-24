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24. 04. 2018

Глава КГБ объяснил, почему фамилии задержанных бизнесменов иногда замалчиваются

Валерий Вакульчик Источник фото: Sputnik

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик объяснил, почему иногда они не называют фамилии задержанных бизнесменов. По его словам, коррупционер будет отвечать по закону, а сотрудники компании не виноваты в действиях ее руководителя, поэтому они должны продолжать работать и получать зарплату.

Валерий Вакульчик отметил, что иногда сумма взяток, которые выявляют сотрудники КГБ, небольшая: «Бывает, тысяча долларов, 10−12 тысяч долларов — разовые, но когда это регулярно — раз в месяц, раз в квартал, то непросто задокументировать».
 
Сотрудники комитета, по словам Вакульчика, делают ставку на то, чтобы задерживать коррупционеров с поличным, чтобы было никаких сомнений в совершении преступления. Он заверил, что ведомство принимает меры, чтобы работа компании, даже если ее руководитель задержан, не останавливалась, пишет TUT.by.
 
«Даже предпринимаем усилия, чтобы по возможности не вредить имиджу», - добавил он. Валерий Вакульчик объяснил, что иногда названия фирм или фамилии задержанных бизнесменов не называются потому, чтобы это не повлияло негативно на коллектив, а не «потому, что хотим что-то от вас скрыть».
 
«Кто виноват, тот ответит, а сотрудники не виноваты, поэтому они должны работать и получать зарплату», - заключил глава КГБ.
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