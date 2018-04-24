Глава КГБ объяснил, почему фамилии задержанных бизнесменов иногда замалчиваются

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик объяснил, почему иногда они не называют фамилии задержанных бизнесменов. По его словам, коррупционер будет отвечать по закону, а сотрудники компании не виноваты в действиях ее руководителя, поэтому они должны продолжать работать и получать зарплату.

Валерий Вакульчик отметил, что иногда сумма взяток, которые выявляют сотрудники КГБ, небольшая: «Бывает, тысяча долларов, 10−12 тысяч долларов — разовые, но когда это регулярно — раз в месяц, раз в квартал, то непросто задокументировать».

Сотрудники комитета, по словам Вакульчика, делают ставку на то, чтобы задерживать коррупционеров с поличным, чтобы было никаких сомнений в совершении преступления. Он заверил, что ведомство принимает меры, чтобы работа компании, даже если ее руководитель задержан, не останавливалась, пишет TUT.by

«Даже предпринимаем усилия, чтобы по возможности не вредить имиджу», - добавил он. Валерий Вакульчик объяснил, что иногда названия фирм или фамилии задержанных бизнесменов не называются потому, чтобы это не повлияло негативно на коллектив, а не «потому, что хотим что-то от вас скрыть».

«Кто виноват, тот ответит, а сотрудники не виноваты, поэтому они должны работать и получать зарплату», - заключил глава КГБ.