Лукашенко рассказал, каким образом можно улучшить жизнь народа

Завершая свое выступление с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко заявил, что мы строим государство для народа. «Сейчас на первый план выходит задача укрепить экономику и приумножить благосостояние граждан», - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко отметил, что мир не стал проще, он стал интереснее. «Он дал возможности и шансы, уметь ими воспользоваться – вопрос будущего страны, его независимости и успешности. Какой будет Беларуси завтра, зависит только от нас», - сказал белорусский лидер.

Глава государства призвал помнить, что процветающей может быть только та стана, где существует баланс ответственности государства и общества за выполнение своих обязанностей, где каждый заботиться не только о себе, но и о родине, где любые вызовы и угрозы не раскалывают общество, а объединяют.

«Если мы будем работать достойно, по совести, то совместными усилиями сможем добиться поставленных целей и сделать жизнь белорусского народа лучше. И мы делаем это, потому что знаем, куда идем и чего хотим», - отметил Александр Лукашенко и пожелал всем успехов на этом пути.