Лукашенко упрекнул Россию в организации мясных, молочных и сахарных баталий

Союзный проект с Россией не утратил своего значения для Беларуси, однако потенциал сотрудничества используется неэффективно - между странами существует множество нерешенных проблем. Так, вопросы допуска белорусских товаров на российский рынок уже набили оскомину, заявил Александр Лукашенко во время ежегодного послания народу и парламенту во вторник, 24 апреля.

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По словам главы государства, ценность партнерства Беларуси и России многократно возрастает по причине исключительно сложной международной обстановки. Однако интеграционный потенциал взаимодействия, по его мнению, используется не в полной мере и не всегда эффективно.

«Вопросы допуска наших товаров на российский рынок уже набили оскомину, - заявил Александр Лукашенко. - Два десятка лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере - продовольствие или энергоресурсы – возникают, как по графику».

По словам белорусского лидера, важные вопросы, например, по созданию равных условий для субъектов хозяйствования или снятию барьеров для торговли, решаются крайне медленно. И это происходит из-за непоследовательной позиции партнеров по Евразийскому экономическому союзу, подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что отголоски захлестнувших планету торговых войн сказываются и на белорусско-российских отношениях. «Да и у нас далеко за примерами ходить не надо. Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко затронул вопрос «молочных войн» с Россией, которые возникают по причине претензий российских специалистов к качеству белорусской продукции. В итоге выяснилось, что меры против Беларуси были приняты из-за того, что в РФ скопились остатки сухого новозеландского молока.

Президент недоумевает, зачем россияне везли 50 тысяч сухого молока из Новой Зеландии, когда под боком в Беларуси его некуда деть.

«А потом на все наплевать и закрыть границу с Беларусью: «Не везти», потому что там (в белорусском молоке – прим. Телеграф) заразу якобы нашли. А в пакетах можно везти, разливаете в пакеты — зараза исчезает? Сделайте выводы сами», - заключил он.