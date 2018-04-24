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24. 04. 2018

В "Минск-Арене" устроят республиканский выпускной для 11-классников

По решению белорусского правительства 30 мая в «Минск-Арене» состоится республиканский выпускной для одиннадцатиклассников. Провести «Последний звонок» поручено министерствам образования и культуры, а также Мингорисполкому.

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30 мая в Минск съедутся выпускники 11-х классов из всех уголков Беларуси. В этот день в «Минск-Арене» пройдет республиканский праздник «Последний звонок», о чем говорится в распоряжении премьер-министра Андрея Кобякова №107р от 23.04.2018 года. Мингорисполкому, Минкультуры и Минобразования уже даны соответствующие поручения. 
 
Председателем оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия назначили министра образования Игоря Карпенко. Также в эту структуру вошли заместитель министра информации Павел Легкий, представитель канала «Беларусь 1», милиция и транспортники. При необходимости они могут привлечь к работе руководителей и сотрудников органов госуправления и госорганизаций.
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