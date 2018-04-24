В "Минск-Арене" устроят республиканский выпускной для 11-классников

По решению белорусского правительства 30 мая в «Минск-Арене» состоится республиканский выпускной для одиннадцатиклассников. Провести «Последний звонок» поручено министерствам образования и культуры, а также Мингорисполкому.
новость
новость
По решению белорусского правительства 30 мая в «Минск-Арене» состоится республиканский выпускной для одиннадцатиклассников. Провести «Последний звонок» поручено министерствам образования и культуры, а также Мингорисполкому.
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