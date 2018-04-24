Глава Минтранса пояснил, почему белорусы летают из Вильнюса, а не из Минска

Во время своего выступления в парламенте во вторник, 24 апреля, президент Александр Лукашенко высказал претензии к Министерству транспорта и коммуникаций по поводу «недостаточного использования географического ресурса страны». «Почему белорусам выгоднее летать откуда угодно - из Вильнюса, Киева, Варшавы, но не из Минска?» - поинтересовался он.

Александр Лукашенко потребовал сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом. «Правительство должно в этом году положить мне на стол документ, который заставит мир увидеть Беларусь и с этой позиции», - подчеркнул он.

После выступления главы государства министр транспорта Анатолий Сивак прокомментировал претензии президента о дорогостоящих авиабилетах и рассказал, стоит ли ждать белорусам прихода лоукостеров. По его словам, белорусы предпочитают пользоваться аэропортами близлежащих стран потому, что там летают лоукост-компании. «А «Белавиа» сегодня этот принцип лоукост-компании не применяет», - добавил он.

Министр также обратил внимание, что в той же Литве государство дотирует аэропорт в Вильнюсе, а в Беларуси Национальный аэропорт Минск не получает ни единого рубля из бюджета.

не сумев договориться о тарифах с аэропортом. Что касается возможности прихода в Беларуси лоукост-компаний, Анатолий Сивак не исключает, что они могут появиться, однако загвоздка в том, что они должны договориться о расценках с Национальным аэропортом. Недавно российский лоукостер «Победа» планировал начать совершать авиарейсы в Минск и Гомель, но не смог найти общий язык со столичным аэропортом. Как сообщалось ранее, «Победа» отказалась от полетов в Минск,

«Сегодня цены на услуги Национального аэропорта регулируются МАРТом. Для белорусских компаний они одни, для иностранных компаний — другие. Нет никаких договоренностей, чтобы снизить цены ниже себестоимости или до нуля. Они (лоукостеры – прим. ред.) просто не могут лететь с сегодняшним ценообразованием», - заключил глава Минтранса.