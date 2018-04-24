24 апреля 2018, вторник, 18:32
+16°C
Завтра +14°C
+16°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
24. 04. 2018

Глава Минтранса пояснил, почему белорусы летают из Вильнюса, а не из Минска

Во время своего выступления в парламенте во вторник, 24 апреля, президент Александр Лукашенко высказал претензии к Министерству транспорта и коммуникаций по поводу «недостаточного использования географического ресурса страны». «Почему белорусам выгоднее летать откуда угодно - из Вильнюса, Киева, Варшавы, но не из Минска?» - поинтересовался он.

Александр Лукашенко потребовал сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом. «Правительство должно в этом году положить мне на стол документ, который заставит мир увидеть Беларусь и с этой позиции», - подчеркнул он.
 
После выступления главы государства министр транспорта Анатолий Сивак прокомментировал претензии президента о дорогостоящих авиабилетах и рассказал, стоит ли ждать белорусам прихода лоукостеров. По его словам, белорусы предпочитают пользоваться аэропортами близлежащих стран потому, что там летают лоукост-компании. «А «Белавиа» сегодня этот принцип лоукост-компании не применяет», - добавил он. 
 
Министр также обратил внимание, что в той же Литве государство дотирует аэропорт в Вильнюсе, а в Беларуси Национальный аэропорт Минск не получает ни единого рубля из бюджета.
 
Что касается возможности прихода в Беларуси лоукост-компаний, Анатолий Сивак не исключает, что они могут появиться, однако загвоздка в том, что они должны договориться о расценках с Национальным аэропортом. Недавно российский лоукостер «Победа» планировал начать совершать авиарейсы в Минск и Гомель, но не смог найти общий язык со столичным аэропортом. Как сообщалось ранее, «Победа» отказалась от полетов в Минск, не сумев договориться о тарифах с аэропортом.
 
«Сегодня цены на услуги Национального аэропорта регулируются МАРТом. Для белорусских компаний они одни, для иностранных компаний — другие. Нет никаких договоренностей, чтобы снизить цены ниже себестоимости или до нуля. Они (лоукостеры – прим. ред.) просто не могут лететь с сегодняшним ценообразованием», - заключил глава Минтранса.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.