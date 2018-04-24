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24. 04. 2018

В марте средняя зарплата выросла на 76,4 руб. после двухмесячного падения

Источник фото: Telegraf.by

В марте средняя зарплата в Беларуси увеличилась на 76,4 рубля после снижения, которое наблюдалось в течение двух месяцев подряд. Она составила 926,8 рубля, о чем сегодня Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

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«Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте составила 926,8 рубля», - заявили представители Белстата.
 
Мартовская зарплата белорусов оказалась на 76,4 рубля больше февральской. Однако до уровня средней зарплаты, зарегистрированной в декабре 2017 года, она все равно не дотягивает. Тогда Белстат насчитал 995,3 рубля средней заработной платы по стране.
 
Если смотреть по регионам, средние заплаты в марте получились следующими:
 
  • Брестская область - 784,1 руб. (для сравнения: в декабре 2017 года было 899,1 руб.); 
  • Витебская область - 764,8 руб. (836,1);
  • Гомельская область – 818,3 руб. (893);
  • Гродненская область - 779,4 руб. (894,4);
  • Минск - 1 364,9 руб. (1 360,4);
  • Минская область - 895,2 руб. (967,1);
  • Могилевская область - 765,1 руб. (854,6).
 
Таким образом, после двухмесячного снижения средняя зарплата в марте доросла и даже превысила уровень декабря лишь в Минске.
 
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