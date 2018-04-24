В марте средняя зарплата выросла на 76,4 руб. после двухмесячного падения

В марте средняя зарплата в Беларуси увеличилась на 76,4 рубля после снижения, которое наблюдалось в течение двух месяцев подряд. Она составила 926,8 рубля, о чем сегодня Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

смотрите также Президент: зарплата должна зависеть от эффективности организации производства «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте составила 926,8 рубля», - заявили представители Белстата. Мартовская зарплата белорусов оказалась на 76,4 рубля больше февральской . Однако до уровня средней зарплаты, зарегистрированной в декабре 2017 года, она все равно не дотягивает. Тогда Белстат насчитал 995,3 рубля средней заработной платы по стране. Если смотреть по регионам, средние заплаты в марте получились следующими: Брестская область - 784,1 руб. (для сравнения: в декабре 2017 года было 899,1 руб.);

Витебская область - 764,8 руб. (836,1);

Гомельская область – 818,3 руб. (893);

Гродненская область - 779,4 руб. (894,4);

Минск - 1 364,9 руб. (1 360,4);

Минская область - 895,2 руб. (967,1);

Могилевская область - 765,1 руб. (854,6). Таким образом, после двухмесячного снижения средняя зарплата в марте доросла и даже превысила уровень декабря лишь в Минске.