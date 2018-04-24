В российском суде адвокат съел материалы дела

В России вынесли приговор адвокату, который в мировом суде съел материалы по делу своей подзащитной. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Кунцевский суд Москвы оштрафовал и отправил лечиться от наркомании адвоката Максима Бушина. Как следует из приговора, он пришел в мировой суд, попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы, а затем съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.

Cуд признал его виновным по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия" и назначил штраф в 50 тысяч рублей. Кроме того, адвокату придется пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый полностью признал вину.

Источник: korrespondent.net