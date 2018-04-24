Заместитель гендиректора «Белшины» попался на взятке в 15 тыс. долларов

24 апреля стало известно о задержании заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина» - он подозревается в получении взятки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
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24 апреля стало известно о задержании заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина» - он подозревается в получении взятки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
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