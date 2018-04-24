Заместитель гендиректора «Белшины» попался на взятке в 15 тыс. долларов

24 апреля стало известно о задержании заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина» - он подозревается в получении взятки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

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Заместитель гендиректора «Белшины» был задержан накануне, 23 апреля. Сотрудники правоохранительных органов установили, что он получил от директора строительной организации взятку в размере 30 тысяч рублей (около 15 тыс. долларов).

Как пояснили в МВД, за эти деньги должностное лицо обещало благоприятно решить вопросы, связанные с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление этому предприятию других работ на объектах предприятия.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.