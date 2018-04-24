24 апреля 2018, вторник, 18:32
+16°C
Завтра +14°C
+16°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
24. 04. 2018

Заместитель гендиректора «Белшины» попался на взятке в 15 тыс. долларов

24 апреля стало известно о задержании заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «Белшина» - он подозревается в получении взятки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

смотрите также Глава КГБ объяснил, почему фамилии задержанных бизнесменов иногда замалчиваются
Заместитель гендиректора «Белшины» был задержан накануне, 23 апреля. Сотрудники правоохранительных органов установили, что он получил от директора строительной организации взятку в размере 30 тысяч рублей (около 15 тыс. долларов).
 
Как пояснили в МВД, за эти деньги должностное лицо обещало благоприятно решить вопросы, связанные с заключением договора подряда на производство демонтажных и строительных работ, а также предоставление этому предприятию других работ на объектах предприятия.
 
В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.
Это Интересно
Коррупция
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.