Зацепер получил переломы, спрыгнув с товарного поезда под Минском

Поездка двух жителей Минска, 19 и 20 лет, на товарном поездке Минск – Орша завершилась сломанной ногой для одного зацепера и штрафом для другого. Подробности инцидента, который произошел вечером 23 апреля, сообщили в пресс-службе МВД.

Примерно в 20:00 дежурная железнодорожной станции Колодищи заметила двух парней на хвостовом вагоне товарного поезда Минск-Орша. Женщина сразу же сообщила об этом машинисту и позвонила в милицию.

Когда состав начал тормозить, зацеперы спрыгнули с него. 19-летний парень получил серьезные травмы: медики диагностировали у него два перелома (бедра и лодыжки), рваную рану стопы и большую гематому.

«Сейчас устанавливается, каким образом парень получил повреждения — попав под поезд или при падении на землю», - говорят правоохранители.

Милиция уже нашла второго зацепера – 20-летний минчанин убежал с места происшествия. В отношении него составили протокол за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта и оштрафовали на 3 базовые величины. Также штраф выпишут и пострадавшему парню.