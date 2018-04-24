Зацепер получил переломы, спрыгнув с товарного поезда под Минском

Поездка двух жителей Минска, 19 и 20 лет, на товарном поездке Минск – Орша завершилась сломанной ногой для одного зацепера и штрафом для другого. Подробности инцидента, который произошел вечером 23 апреля, сообщили в пресс-службе МВД.
Поездка двух жителей Минска, 19 и 20 лет, на товарном поездке Минск – Орша завершилась сломанной ногой для одного зацепера и штрафом для другого. Подробности инцидента, который произошел вечером 23 апреля, сообщили в пресс-службе МВД.
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