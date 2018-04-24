24 апреля 2018, вторник, 18:32
+16°C
Завтра +14°C
+16°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
24. 04. 2018

Зацепер получил переломы, спрыгнув с товарного поезда под Минском

Поездка двух жителей Минска, 19 и 20 лет, на товарном поездке Минск – Орша завершилась сломанной ногой для одного зацепера и штрафом для другого. Подробности инцидента, который произошел вечером 23 апреля, сообщили в пресс-службе МВД.

Примерно в 20:00 дежурная железнодорожной станции Колодищи заметила двух парней на хвостовом вагоне товарного поезда Минск-Орша. Женщина сразу же сообщила об этом машинисту и позвонила в милицию.
 
Когда состав начал тормозить, зацеперы спрыгнули с него. 19-летний парень получил серьезные травмы: медики диагностировали у него два перелома (бедра и лодыжки), рваную рану стопы и большую гематому.
 
«Сейчас устанавливается, каким образом парень получил повреждения — попав под поезд или при падении на землю», - говорят правоохранители.
 
Милиция уже нашла второго зацепера – 20-летний минчанин убежал с места происшествия. В отношении него составили протокол за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта и оштрафовали на 3 базовые величины. Также штраф выпишут и пострадавшему парню.
Это Интересно
Происшествия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

А вы тоже заходите в Телеграмм только для того, чтобы посмотреть кто победил — Дуров или Роскомнадзор?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Ужесточение регулирования СМИ в Беларуси

Что станет с интернет-СМИ Беларуси после поправок в закон о СМИ?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.