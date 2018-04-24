В Минобразования сообщили, как будут работать школы и детсады в эту субботу

Сегодня в Министерстве образования Беларуси прокомментировали, как будут учиться школьники в рабочую субботу 28 апреля. По словам представителей ведомства, школы и дошкольные учреждения будут работать, как в будний день.

По решению правительства рабочий день с 30 апреля переносится на субботу, 28 апреля, чтобы белорусы имели возможность отдохнуть три дня подряд. Сегодня в пресс-службе Минобразования рассказали, в предстоящую субботу школьники будут учиться по расписанию понедельника (30 апреля).

«Так же, как и учащиеся профессионально-технических и средних специальных учреждений образования»,- отметили в ведомстве.

Помимо этого, сообщается, что детские сады будут работать в субботу в обычном режиме, то есть по графику рабочего дня.