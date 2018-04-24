В Минобразования сообщили, как будут работать школы и детсады в эту субботу

Сегодня в Министерстве образования Беларуси прокомментировали, как будут учиться школьники в рабочую субботу 28 апреля. По словам представителей ведомства, школы и дошкольные учреждения будут работать, как в будний день.
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Сегодня в Министерстве образования Беларуси прокомментировали, как будут учиться школьники в рабочую субботу 28 апреля. По словам представителей ведомства, школы и дошкольные учреждения будут работать, как в будний день.
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