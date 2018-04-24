Минтруда: число вакансий растет, а неполная занятость сокращается

Во вторник, 24 апреля, министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич прокомментировала ситуацию на рынке труда в Беларуси. По ее словам, количество вакансий растет, а неполная занятость сокращается.

Ирина Костевич подчеркнула, что приоритетом 2018 года и всей пятилетки является рынок труда – стабильный и эффективный. «Ситуация на рынке труда улучшается. Мы видим положительную динамику», - заявила она.

По информации Минтруда, за январь-февраль 2018 года число граждан, занятых в экономике, сократилось всего на 14 тысяч. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра была 94 тысячи.

Неполная занятость, по словам министра, сократилась почти в два раза, но главное - растет спрос на рабочую силу. На 1 апреля в Беларуси насчитывалось более 60 тысяч вакансий, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5%. «В Минске вообще идеальная ситуация - 0,2%», - отметила Ирина Костевич.

Такие показатели, по ее мнению, свидетельствуют, что люди активно пошли искать работу и стали обращаться за помощью в органы по занятости. Что касается заработной платы, руководитель Минруда отметила, что задача поставлена и ее надо выполнять, но в увязке с ростом производительности труда.