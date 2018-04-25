В Минске мошенники продали 1500 "серых" и неработающих смартфонов

В Минске правоохранители раскрыли схему продажи «серых» и неработающих смартфонов под видом брендовых, в которой были замешаны трое жителей Гродненской области. За почти два года они успели реализовать более 1500 гаджетов и заработать на этом более 700 тысяч рублей.

В управлении Следственного комитета по Минску сообщили, что расследование уголовного дела, возбужденное в отношении трех жителей Гродненской области по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой» и «Незаконная предпринимательская деятельность», уже завершено.

С января 2015 года по октябрь 2016-го мужчины публиковали в интернете объявления о продаже дешевых смартфонов, которые якобы являлись оригинальными и имели гарантию. При разговоре с покупателями они умалчивали о качестве и происхождении товара, продавая им неработоспособные и не отвечающие техническим характеристикам телефоны. Причем после подачи «свежего» объявления мошенники продавали работоспособные мобильные устройства, а за 7-10 дней до истечения срока публикации объявления - неисправные.

Совершив более 1500 сделок по купле-продаже смартфонов и комплектующим к ним, мошенники заработали более 700 тыс. рублей (около 350 тыс. долларов по нынешнему курсу). Установлено, что для связи с потенциальными покупателями они использовали телефоны и около двухсот SIM-карт, зарегистрированных на подставных лиц.

Во время обысков милиционеры обнаружили у них еще более 1500 смартфонов известных мировых брендов, гироскутеры, чехлы, наушники и другие аксессуары, а также бланки сервисного центра. Всего – около 3000 единиц товара. Впоследствии эксперты установили, что смартфоны имели разные дефекты компонентов и модулей, которые ограничивали функциональные возможности аппаратов.

Как установили следователи, один мужчина являлся организатором – он распределял обязанности членов группы. Второй мужчина был «администратором». Он повал объявления и общался с клиентами. Третий подельник был ответственным за доставку телефонов и расчет с покупателями.

Двое мужчин, которые препятствовали расследованию обстоятельств преступлений, сейчас находится под стражей, третий выпущен на свободу под залог. На их имущество общей стоимостью более 170 тысяч рублей наложен арест.