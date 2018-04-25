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25. 04. 2018

После «топливного коллапса» в автопарке Витебска сменился директор

В автобусном парке № 1 Витебска появился новый директор. Предыдущего уволили после мартовского "топливного коллапса" в Витебске, когда многие городские автобусы не смогли выйти на маршруты из-за нехватки топлива.

Газета «Витебский курьер» сообщает, что директор автопарка № 1 Валерий Иллюкович был уволен за «подрыв авторитета власти». Сейчас у предприятия новый руководитель – эту должность занял начальник отдела перевозок ОАО «Витебскоблавтотранс» Андрей Русакович.
 
Однако sb.by со ссылкой на представителей «Витебскоблавтотранса» пишет, что директор автопарка уволился по собственному желанию, а не из-за транспортного коллапса.
 
Напомним, 22 марта в Витебске многие автобусы не смогли выйти на маршруты из-за нехватки топлива в связи с трудным материальным положением автопарка: как выяснилось позже, он задолжал «Газпромнефти» 950 тысяч рублей. В итоге некоторые жители города опоздали на работу, учебу. На следующий день деньги на топливо для автобусов нашлись, и движение было восстановлено.
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