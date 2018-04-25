После «топливного коллапса» в автопарке Витебска сменился директор

В автобусном парке № 1 Витебска появился новый директор. Предыдущего уволили после мартовского "топливного коллапса" в Витебске, когда многие городские автобусы не смогли выйти на маршруты из-за нехватки топлива.
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В автобусном парке № 1 Витебска появился новый директор. Предыдущего уволили после мартовского "топливного коллапса" в Витебске, когда многие городские автобусы не смогли выйти на маршруты из-за нехватки топлива.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.