Бобруйчанка сжигала мусор во дворе и загорелась сама

В Бобруйском районе женщина попыталась сжечь мусор во дворе и по неосторожности сама себя подожгла. Пострадавшая получила сильные ожоги и была госпитализирована в реанимацию, рассказали в МЧС.
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В Бобруйском районе женщина попыталась сжечь мусор во дворе и по неосторожности сама себя подожгла. Пострадавшая получила сильные ожоги и была госпитализирована в реанимацию, рассказали в МЧС.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.