Бобруйчанка сжигала мусор во дворе и загорелась сама

В Бобруйском районе женщина попыталась сжечь мусор во дворе и по неосторожности сама себя подожгла. Пострадавшая получила сильные ожоги и была госпитализирована в реанимацию, рассказали в МЧС.

Во второй половине дня 24 апреля 63-летняя жительница деревни Бабино-1 Бобруйского района попыталась поджечь спичкой кучу мусора во дворе, но вместо этого подожгла низ своего халата. Пенсионерка получила термические ожоги второй-четвертой степени 50% поверхности тела, у нее также развился ожоговый шок.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона. Оттуда информация об инциденте была передана спасателям.