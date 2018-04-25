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25. 04. 2018

Бобруйчанка сжигала мусор во дворе и загорелась сама

Источник фото: МЧС

В Бобруйском районе женщина попыталась сжечь мусор во дворе и по неосторожности сама себя подожгла. Пострадавшая получила сильные ожоги и была госпитализирована в реанимацию, рассказали в МЧС.

Во второй половине дня 24 апреля 63-летняя жительница деревни Бабино-1 Бобруйского района попыталась поджечь спичкой кучу мусора во дворе, но вместо этого подожгла низ своего халата. Пенсионерка получила термические ожоги второй-четвертой степени 50% поверхности тела, у нее также развился ожоговый шок. 
 
 
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона. Оттуда информация об инциденте была передана спасателям.
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