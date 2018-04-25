БЖД пустит более 240 дополнительных поездов на майские праздники

На предстоящие майские праздники Белорусская железная дорога назначила более 240 дополнительных поездов региональных линий экономкласса. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре БЖД.
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На предстоящие майские праздники Белорусская железная дорога назначила более 240 дополнительных поездов региональных линий экономкласса. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре БЖД.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.