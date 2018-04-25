25 апреля 2018, среда, 14:44
+15°C
Завтра +14°C
+15°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

БЖД пустит более 240 дополнительных поездов на майские праздники

Источник фото: "Комсомольская правда в Белоруссии"

На предстоящие майские праздники Белорусская железная дорога назначила более 240 дополнительных поездов региональных линий экономкласса. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре БЖД.

смотрите также В Минобразования сообщили, как будут работать школы и детсады в эту субботу
С 28 апреля по 9 мая по всей стране будут курсировать 244 дополнительных поезда региональных линий экономкласса. Их назначили на наиболее востребованные у пассажиров направления: Брест—Пинск, Гомель—Речица, Жлобин—Бобруйск, Могилев—Быхов, Могилев—Шклов, Гомель—Хойники и другие.
 
БЖД назначила на 28 апреля 12 дополнительных поездов региональных линий экономкласса, на 29 апреля — 30, на 30 апреля — 53. 1 мая в стране будут курсировать 78 дополнительных поездов, 2 мая — 2, 8 мая — 10, 9 мая — 70.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.