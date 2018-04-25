БЖД пустит более 240 дополнительных поездов на майские праздники

На предстоящие майские праздники Белорусская железная дорога назначила более 240 дополнительных поездов региональных линий экономкласса. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре БЖД.

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С 28 апреля по 9 мая по всей стране будут курсировать 244 дополнительных поезда региональных линий экономкласса. Их назначили на наиболее востребованные у пассажиров направления: Брест—Пинск, Гомель—Речица, Жлобин—Бобруйск, Могилев—Быхов, Могилев—Шклов, Гомель—Хойники и другие.

БЖД назначила на 28 апреля 12 дополнительных поездов региональных линий экономкласса, на 29 апреля — 30, на 30 апреля — 53. 1 мая в стране будут курсировать 78 дополнительных поездов, 2 мая — 2, 8 мая — 10, 9 мая — 70.