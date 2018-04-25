С мотыгой и в платье: в Испании нашли двойника Трампа

В Сети набирает популярность фотография жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело из-за ее сходства с президентом США Дональдом Трампом. Первой на это обратила внимание испанская журналистка Паула Васкес, которая опубликовала снимок на своей странице в соцсети Instagram.

Женщина была сфотографирована для репортажа, посвященного последствиям недавних штормов. Она позировала с мотыгой на ферме.

Публикация от P a u l a (@trintadenovembro) 20 Апр 2018 в 5:14 PDT

Вскоре сходством женщины и Трампа заинтересовались СМИ.

"Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении", - говорится в статье издания Newsweek.

По словам журналиста, если заменить мотыгу на фото на клюшку для гольфа, сходство с Трампом станет еще более явным.

Ранее в Сети было опубликовано фото собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп.

Источник: korrespondent.net