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25. 04. 2018

С мотыгой и в платье: в Испании нашли двойника Трампа

В Сети набирает популярность фотография жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело из-за ее сходства с президентом США Дональдом Трампом. Первой на это обратила внимание испанская журналистка Паула Васкес, которая опубликовала снимок на своей странице в соцсети Instagram.

Женщина была сфотографирована для репортажа, посвященного последствиям недавних штормов. Она позировала с мотыгой на ферме. 

 

 

Вскоре сходством женщины и Трампа заинтересовались СМИ.

"Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет в более скромном месте в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении", - говорится в статье издания Newsweek.

По словам журналиста, если заменить мотыгу на фото на клюшку для гольфа, сходство с Трампом станет еще более явным.

Ранее в Сети было опубликовано фото собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп.

Источник: korrespondent.net

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