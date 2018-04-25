С 1 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание сигарет, сообщили сегодня в Министерстве по налогам и сборам. Подорожание коснется преимущественно продукции Гродненской табачной фабрики «Неман».

В частности, сигареты Pall Mall Superslims Azure, Superslims Violet подорожают до 1 руб. 95 коп., Pall Mall Red, Blue, Silver и Azure – до 2 руб. 10 коп. Стоимость Rothmans Blue, Blue+, Azure и Azure+ увеличится до 2 руб. 25 коп. Rothmans Demi Click Amber подорожают до 1 руб. 91 коп.

Также вырастут в цене сигареты Luckies Red, Silver, Blue – до 2 руб. 95 коп., Luckies Click&Roll, Kent Blue, HD Navy Blue, HD Blue, HD White, HD Silver, Navy Blue, White и Silver – до 3 руб. Другие виды Kent, например, Nanotek Blue или Mode Silver, будут стоить 2 руб. 70 коп. и 2 руб. 80 коп. Цена сигарет Vogue увеличится до 3 руб. 30 коп.

Сигареты компании «Табак-инвест» Winston XSlims Green Impulse будут продавать по цене 2 руб. 75 коп. А «Беларусьторг» поднимет на 5 коп. стоимость сигарет Kent Mode Blue и Kent Mode Silver – с 1 мая они будут стоить 2 руб. 70 коп.