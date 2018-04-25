С 1 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание сигарет, сообщили сегодня в Министерстве по налогам и сборам. Подорожание коснется преимущественно продукции Гродненской табачной фабрики «Неман».
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С 1 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание сигарет, сообщили сегодня в Министерстве по налогам и сборам. Подорожание коснется преимущественно продукции Гродненской табачной фабрики «Неман».
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.