В Гродно под крышей старого дома нашли оружие, завернутое в фашистский флаг

В Гродно под крышей реконструируемого здания по улице 1 Мая строители нашли ружье, пистолет и патроны, завернутые в фашистский флаг и газету «Правда», датированную октябрем 1944 года. О находке сразу же сообщили в милицию.

Работники РСУ-6 ОАО «Гродногорстрой» наткнулись на оружие, расчищая чердачное помещение во время демонтажа крыши старого дома. К слову, этот дом был построен в 1930 году.

В УВД Гродненского облисполкома рассказали, что оружие (двуствольное охотничье ружье и малокалиберный пистолет, так называемый «Монте-Кристо»), а также 125 патронов различного калибра к ружью и пистолету находились в немецком флаге с изображением свастики и были завернуты в газету «Правда», датированную октябрем 1944 года.

Находку передали на исследование в областное управление Госкомитета судебных экспертиз.