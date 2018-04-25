В Гродно под крышей старого дома нашли оружие, завернутое в фашистский флаг

В Гродно под крышей реконструируемого здания по улице 1 Мая строители нашли ружье, пистолет и патроны, завернутые в фашистский флаг и газету «Правда», датированную октябрем 1944 года. О находке сразу же сообщили в милицию.
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В Гродно под крышей реконструируемого здания по улице 1 Мая строители нашли ружье, пистолет и патроны, завернутые в фашистский флаг и газету «Правда», датированную октябрем 1944 года. О находке сразу же сообщили в милицию.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.