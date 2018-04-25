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25. 04. 2018

В Гродно под крышей старого дома нашли оружие, завернутое в фашистский флаг

Источник фото: УВД Гродненского облисполкома

В Гродно под крышей реконструируемого здания по улице 1 Мая строители нашли ружье, пистолет и патроны, завернутые в фашистский флаг и газету «Правда», датированную октябрем 1944 года. О находке сразу же сообщили в милицию.

Работники РСУ-6 ОАО «Гродногорстрой» наткнулись на оружие, расчищая чердачное помещение во время демонтажа крыши старого дома. К слову, этот дом был построен в 1930 году.
 
 
В УВД Гродненского облисполкома рассказали, что оружие (двуствольное охотничье ружье и малокалиберный пистолет, так называемый «Монте-Кристо»), а также 125 патронов различного калибра к ружью и пистолету находились в немецком флаге с изображением свастики и были завернуты в газету «Правда», датированную октябрем 1944 года.
 
 
Находку передали на исследование в областное управление Госкомитета судебных экспертиз.
 
Двумя неделями ранее на чердаке старого дома на улице 2-й Трудовой в Гродно строители нашли еврейский клад времен Второй мировой войны. В коробочке от табака лежали старинные золотые монеты, драгоценные украшения и документы.
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