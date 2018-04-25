Ночью 28 апреля в Беларуси могут не работать карточки некоторых банков

В ночь с 27 на 28 апреля в Беларуси могут возникнуть перебои в обслуживании держателей карточек некоторых банков, например, Беларусбанка. Это связано с технологическими работами, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

В частности, с двух часов ночи до шести часов утра 28 апреля Банковский процессинговый центр будет осуществлять технологические работы на оборудовании. В связи с этим карточки некоторых банков могут работать с перебоями.

В указанный промежуток времени у людей могут возникнуть проблемы при оплате товаров и услуг, снятии наличных денег.

«Возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, подключенных к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», - отмечается в сообщении на сайте Беларусбанка.

К ОАО «Банковский процессинговый центр» подключены Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Франсабанк и ряд других.