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25. 04. 2018

Ночью 28 апреля в Беларуси могут не работать карточки некоторых банков

Источник фото: РИА "Новости"

В ночь с 27 на 28 апреля в Беларуси могут возникнуть перебои в обслуживании держателей карточек некоторых банков, например, Беларусбанка. Это связано с технологическими работами, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.

В частности, с двух часов ночи до шести часов утра 28 апреля Банковский процессинговый центр будет осуществлять технологические работы на оборудовании. В связи с этим карточки некоторых банков могут работать с перебоями. 
 
В указанный промежуток времени у людей могут возникнуть проблемы при оплате товаров и услуг, снятии наличных денег.
 
«Возможны перерывы в обслуживании держателей карточек при проведении платежей с использованием mPOS-терминалов, подключенных к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», - отмечается в сообщении на сайте Беларусбанка.
 
К ОАО «Банковский процессинговый центр» подключены Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, БСБ Банк, Паритетбанк, Франсабанк и ряд других.
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