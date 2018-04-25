Ночью 28 апреля в Беларуси могут не работать карточки некоторых банков

В ночь с 27 на 28 апреля в Беларуси могут возникнуть перебои в обслуживании держателей карточек некоторых банков, например, Беларусбанка. Это связано с технологическими работами, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.
В ночь с 27 на 28 апреля в Беларуси могут возникнуть перебои в обслуживании держателей карточек некоторых банков, например, Беларусбанка. Это связано с технологическими работами, которые будет проводить Банковский процессинговый центр.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.