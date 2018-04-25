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25. 04. 2018

Мининформ предложил три способа идентификации комментаторов на сайтах

Министерство информации рассказало, как можно будет идентифицировать комментаторов на интернет-сайтах. Для этого ведомство предложило три способа: с помощью SMS, адреса электронной почты или аккаунта пользователя в соцсети.

Министерство информации на своем сайте опубликовало разъяснения о поправках в Закон о СМИ, которые депутаты приняли в первом чтении. Представители ведомства объяснили, как и зачем будет осуществляться регистрация сайтов в качестве СМИ, почему сохраняется внесудебный порядок ограничения доступа к интернет-ресурсу по решению Мининформа, а также каким образом будет осуществляться идентификации пользователей.
 
 
«Порядок идентификации пользователей будет определяться постановлением Правительства, поэтому о конкретике пока говорить рано», - отметили в Мининформе.
 
Представители министерства предположили, что авторизация пользователей может происходить с помощью мобильного телефона - через SMS со специальным кодом. «Идентификация может быть осуществлена и через какой-то иной определенный канал коммуникации в виде адреса электронной почты, аккаунта пользователя в социальной сети», - отмечают чиновники. 
 
Также в Мининформе подчеркнули, что сегодня на большинстве сайтов осуществляется идентификация пользователей тем или иным способом, но люди не воспринимают это как посягательство на свободу мнений и убеждений.
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