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25. 04. 2018

На могилевском заводе «Электродвигатель» разлили 6 кг ртути

Источник фото: МЧС

Накануне на могилевском заводе «Электродвигатель» разлили шесть килограммов ртути, в результате чего пришлось вызывать спасателей. Они провели демеркуризацию и провели замеры концентрации паров ртути, сообщили сегодня в МЧС.

Спасатели получили сообщение об обнаружении разлитой ртути на территории ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель» около трех часов дня во вторник, 24 апреля.
 
На месте выяснилось, что разлив ртути произошел, когда погрузчик транспортировал в цех по производству электродвигателей контейнер с металлоломом. Площадь нахождения шариков вещества составила 15 квадратных метров.
 
Работники МЧС оградили место происшествия, собрали около 6 кг ртуи для последующей утилизации и провели работы по демеркуризации. После этого они замерили концентрацию паров ртути в производственном цеху и не зафиксировали превышений.

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