На могилевском заводе «Электродвигатель» разлили 6 кг ртути

Накануне на могилевском заводе «Электродвигатель» разлили шесть килограммов ртути, в результате чего пришлось вызывать спасателей. Они провели демеркуризацию и провели замеры концентрации паров ртути, сообщили сегодня в МЧС.
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Накануне на могилевском заводе «Электродвигатель» разлили шесть килограммов ртути, в результате чего пришлось вызывать спасателей. Они провели демеркуризацию и провели замеры концентрации паров ртути, сообщили сегодня в МЧС.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.