В России школьницы в балетках маршировали по сугробам

В Екатеринбурге школьницы в балетках и коротких юбках маршировали по сугробам на конкурсе "Смотр строя и песни", сообщает в среду, 25 апреля, Znak.com.

Появившиеся в одной из соцсетей фото одетых не по погоде девочек возмутило пользователей. Особенный цинизм ситуации, по мнению пользователей, добавляет тот факт, что со стороны за маршировкой наблюдают мужчины в зимней военной форме, которые, видимо, оценивали строевую подготовку.

Представитель проекта "Сыны и дочери Отечества", в рамках которого проходил конкурс, Ольга Рогулина объяснила, что в оргкомитете не ожидали, что в этот день в Екатеринбурге пойдет снег. А другой площадки для маршировки у организации не нашлось.

"В помещении площадка под маршировку не предусмотрена: там полы находятся в аварийном состоянии, в некоторых местах проваливаются, и дети могли получить травмы. На площадь вышли команды, которые приняли осознанное решение выступать вот так вот, и их руководители дали на это согласие", – заявила Рогулина.

vk.com/te_ekb

А в Донецке школьников учат выкладывать портрет Захарченко на трибуне стадиона. Мероприятие происходит в рамках подготовки к "Дню республики" 11 мая.

Источник: korrespondent.net