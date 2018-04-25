В МЧС отрицают, что на БелАЭС загорелась система защиты реактора

25 апреля представители МЧС и Белорусской АЭС прокомментировали появившуюся недавно в интернете информацию о «крупном пожаре» в системе аварийной защиты реактора на строящейся станции. Они подтвердили, что 17 февраля произошло короткое замыкание силового кабеля, который ведет к башенному крану, однако возгорания не было.

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О пожаре на Белорусской АЭС сообщил общественный активист Николай Уласевич. По его словам, 17 февраля в электрощитовой системы аварийной защиты ядерного реактора возникло крупное возгорание. Мужчина провел собственное расследование и написал о результатах на своей странице в Facebook, подчеркнув, что руководство АЭС попыталось скрыть от общественности факт пожара.

В свою очередь в МЧС Беларуси заявили, что никакого пожара на стройке АЭС не было. «В тот день было короткое замыкание силового кабеля, ведущего к башенному крану, без последующего горения», - отметил пресс-секретарь ведомства Виталий Новицкий.

Представители РУП «Белорусская АЭС» рассказали об этом инциденте подробнее. 17 февраля в 13:20 произошло короткое замыкание на временном силовом кабеле, обеспечивающем электроснабжение башенного крана и проложенном на наружной бетонной стене одного из строящихся зданий. Это повлекло за собой повреждение изоляции кабеля, но возгорания ее было.

«Информация о якобы «большом пожаре» с повреждением значительного количества дорогостоящего оборудования не соответствует действительности», - заключили они.