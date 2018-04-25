В июне Нацбанк рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования

В июне правление Национального банка Беларуси планово рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования. Об этом на конференции в Минске в среду, 25 апреля, рассказал зампред регулятора Дмитрий Калечиц.
В июне правление Национального банка Беларуси планово рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования. Об этом на конференции в Минске в среду, 25 апреля, рассказал зампред регулятора Дмитрий Калечиц.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.