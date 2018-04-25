В июне Нацбанк рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования

В июне правление Национального банка Беларуси планово рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования. Об этом на конференции в Минске в среду, 25 апреля, рассказал зампред регулятора Дмитрий Калечиц.

смотрите также Нацбанк будет стараться удержать инфляцию в рамках 6% Дмитрий Калечиц отметил, что заседания правления Национального банка по денежно-кредитной политике проходят ежеквартально, ближайшее состоится в июне. «Готовим весь прогноз, обсуждаем экономическую ситуацию и это направление (ставку рефинансирования)», - добавил он. Последнее изменение ставки рефинансирования произошло в середине февраля. Тогда она снизилась с 11 до 10,5%. На первом в этом году заседании правления Нацбанка, которое состоялось 14 марта, было решено оставить ставку рефинансирования без изменений.