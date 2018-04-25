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25. 04. 2018

В июне Нацбанк рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by

В июне правление Национального банка Беларуси планово рассмотрит вопрос об изменении ставки рефинансирования. Об этом на конференции в Минске в среду, 25 апреля, рассказал зампред регулятора Дмитрий Калечиц.

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Дмитрий Калечиц отметил, что заседания правления Национального банка по денежно-кредитной политике проходят ежеквартально, ближайшее состоится в июне. «Готовим весь прогноз, обсуждаем экономическую ситуацию и это направление (ставку рефинансирования)», - добавил он. 
 
Последнее изменение ставки рефинансирования произошло в середине февраля. Тогда она снизилась с 11 до 10,5%. На первом в этом году заседании правления Нацбанка, которое состоялось 14 марта, было решено оставить ставку рефинансирования без изменений.
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