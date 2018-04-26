Лукашенко поручил построить новый мост в Житковичском районе к 7 ноября

Строительство нового моста через реку Припять в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября 2018 года. Соответствующее поручение дал глава государства Александр Лукашенко на совещании в Минске в четверг, 26 апреля.

Президент подчеркнул, что все работы по строительству моста должны быть завершены в этом году, «никаких работ на 2019 год», пишет БелТА

«К 7 ноября мост торжественно открываем, а до конца года вся рекультивация, все должно быть приведено в порядок. Сколько надо туда людей, столько и направляйте», - отметил он.

Также Александр Лукашенко поручил подготовить его рабочую поездку в Житковичский район, чтобы он мог лично ознакомиться с ситуацией на месте. «Хочу посмотреть, как они там организовали переправу, и как идет строительство этого моста», - добавил он.

Движение по автомобильному мосту через Припять, который соединяет Туров и Житковичи, закрыли в начале декабря. Причиной стало то, что на нем были обнаружены трещины, а само полотно провисло. Сейчас переправа через реку осуществляется по понтонному мосту и с помощью парома.