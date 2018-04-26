Лукашенко поручил построить новый мост в Житковичском районе к 7 ноября

Строительство нового моста через реку Припять в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября 2018 года. Соответствующее поручение дал глава государства Александр Лукашенко на совещании в Минске в четверг, 26 апреля.
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Строительство нового моста через реку Припять в Житковичском районе должно быть завершено к 7 ноября 2018 года. Соответствующее поручение дал глава государства Александр Лукашенко на совещании в Минске в четверг, 26 апреля.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.