В I квартале в Беларуси выросли продажи почти всех видов алкоголя

В январе-марте 2018 года в Беларуси выросла розничная продажа алкогольных напитков, за исключением плодовых вин. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

В целом за первый квартал в Беларуси было реализовано около 13 млн декалитров алкоголя (1 дал = 10 л). Чаще всего белорусы предпочитают покупать пиво, водку и плодовое вино. Так, в первом квартале продажи пива выросли на 427 тыс. дал до 7965,3 тыс., водки – на 42,6 тыс. дал до 2027,9 тыс. Объемы реализации плодового вина упали за три месяца на 109,4 тыс. дал и составили 1126,9 тыс. дал.

Далее по популярности следует виноградное вино. За январь-март белорусы приобрели в магазинах 867,9 тыс. дал этого вида алкоголя (на 139,4 тыс. дал больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года). Продажи в рознице игристых вин и шампанского выросли на 61,1 тыс. дал до 388,9 тыс., коньяка и бренди – на 30,2 тыс. дал до 133,7 тыс., ликеров и ликероводочных изделий – на 70,3 тыс. дал до 294,3 тыс.

В первом квартале объем продаж слабоалкогольных напитков увеличился по сравнению с данными января-марта 2017 года на 55 тыс. дал и составил 229,2 тыс. дал.