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26. 04. 2018

Кобяков: Беларусь ждет глобальное освоение новых цифровых технологий

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

Накануне премьер-министр Андрей Кобяков провел первое заседания Совета по развитию цифровой экономики, который был сформирован после принятия декрета №8 «О развитии цифровой экономики». Чиновник заявил, что им предстоит проработать предложения по созданию соответствующего министерства, и в целом Беларусь ждет глобальное освоение новых цифровых технологий.

Андрей Кобяков отметил, что для реализации цифровой трансформации в стране нужно создать целостную систему управления этими процессами. Именно поэтому, по его словам, Александр Лукашенко поручил правительству внести предложения по созданию сильного и эффективного министерства в данной сфере, а также просчитать все аспекты работы структуры.
 
«И сегодня на первом заседании совета перед нами стоит задача проработать и внести предложения о создании такого министерства», - подчеркнул премьер-министр, сообщается на сайте правительства.
 
Задача по превращению Беларуси в IT-страну предполагает глобальное освоение новых цифровых технологий во всех сферах жизни общества и экономики. Органам государственного управления и регуляторам разных сфер деятельности предстоит коренным образом перестроить свою работу. Андрей Кобяков обратил внимание, что IT-сфера, телекоммуникации, связь - лишь малая часть экономики, которую предстоит преобразовать. 
 
«Перед нами амбициозная и сложная задача - сделать восприимчивыми к инновациям традиционные отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспортную систему», - сообщил он и добавил, что Совету по развитию цифровой экономики предстоит стать стратегическим центром управления процессами цифровой трансформации.
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