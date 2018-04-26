В марте безработных белорусов стало на тысячу меньше

В марте официально зарегистрированных безработных граждан в Беларуси стало меньше на тысячу. Об этом сегодня рассказали представители Национального статистического комитета.

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Согласно подсчетам Белстата, в марте в Беларуси насчитывалось 4346,6 тыс. трудящихся человек – на 2,8 тыс. человек больше, чем было в феврале. Численность зарегистрированных безработных составила 22,9 тыс. человек, тогда как в феврале их было 23,9 тыс. Уровень зарегистрированной безработицы - 0,5% от численности рабочей силы.

Кроме того, из материалов Белстата следует, что в марте численность работников, принятых на работу, составила 45 135, уволенных - 50 094.

Наибольший отток кадров зафиксирован в промышленности – за прошлый месяц уволились 10 635 работников. Однако количество людей, которые заняли их места, компенсировало потери - на работу в промышленной сфере устроились 9 699 человек.

В целом чаще всего люди устраивались на работу, связанную с информацией и связью: в марте было уволено 912 человек, принято - 1 041. Соотношение принятых и уволенных сотрудников составило 114,1%.