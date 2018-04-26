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26. 04. 2018

Независимым профсоюзам разрешили устроить 1 Мая митинг в Минске

Власти Минска разрешили Белорусскому конгрессу демократических профсоюзов провести 1 мая митинг в Киевском сквере. Об этом в четверг, 26 апреля, рассказал председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Руководство независимых профсоюзов просило Мингорисполком разрешить провести первомайский митинг на одной из трех площадок: возле Большого театра оперы и балета, в парке Янки Купалы или на площадке у фонтана в Киевском сквере. В итоге столичные власти разрешили собраться в Киевском сквере с 14:00 до 16:00. По словам Геннадия Федынича, в акции будут участвовать до двух тысяч человек – это указано в заявке.
 
В свою очередь лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук в комментарии БелаПАН сообщил, что они собираются требовать изменения экономического курса и социально-экономической политики страны, которая «обрекла многих наших сограждан на бедность и нищенское существование».
 
Также митингующие будут требовать отмены декрета №1 (который заменил «декрет о тунеядцах»), декрета №5 (ввел систему наказаний работников за нарушения трудовой дисциплины) и декрета №29 (благодаря которому почти все работники переведены на срочные трудовые контракты).
 
«Мы считаем, что все эти декреты оскорбляют честь и унижают достоинство граждан, превращают рабочих в рабов, лишают всех возможных прав», - заявил Ярошук.
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