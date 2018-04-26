В Добрушском районе школьник в наушниках попал под грузовой поезд

В Добрушском районе грузовой поезд сбил школьника, который переходил железнодорожные пути в наушниках и не слышал сигналы, подаваемые машинистом. Подросток получил тяжелые травмы и сейчас находится в областной больнице, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел около восьми часов утра в среду, 25 апреля, возле железнодорожной станции Носовичи в Добрушском районе. Девятиклассник, который шел в школу, переходил пути в не установленном месте и при этом находился в наушниках. В это время к нему стремительно приближался грузовой поезд Круговец – Гомель.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но мальчишка не услышал их из-за музыки в наушниках. В итоге состав травмировал его. Пострадавшего с разными травмами доставили в реанимацию.