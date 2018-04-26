Лента RSS
Подписаться на ленту
26 апреля 2018, четверг, 19:04
+13°C
Завтра +14°C
+13°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,44
26. 04. 2018

В Минске задержали солиста российской группы – у него нашли гашиш

Источник фото: ГКСЭ

Сотрудники милиции задержали 29-летнего солиста музыкальной группы из Красноярска, приехавшей в Минск на гастроли. Когда мужчина попытался пройти на мероприятия, посвященное образованию одного из столичных футбольных клубов, у него нашли гашиш. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

29-летний музыкант из Красноярска приехал со своей группой на гастроли в Минск. 23 апреля мужчина хотел посетить мероприятие, посвященное образованию одного из футбольных клубов, и привлек внимание милиции.
 
«Оперативник сразу понял, что парень находится в состоянии наркотического опьянения», - пояснили в ГУВД. Обыскав его, милиционеры нашли в тубусе для хранения фотопленки два свертка из фольги с веществом внутри. Впоследствии эксперты установили, что это был гашиш.
 
Сейчас россиянин находится в изоляторе временного содержания. На допросе он рассказал, что привез наркотики с собой из России. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических наркотиков.
 
В милиции не раскрывают имя музыканта и название группы.
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.