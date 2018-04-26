В Минске задержали солиста российской группы – у него нашли гашиш

Сотрудники милиции задержали 29-летнего солиста музыкальной группы из Красноярска, приехавшей в Минск на гастроли. Когда мужчина попытался пройти на мероприятия, посвященное образованию одного из столичных футбольных клубов, у него нашли гашиш. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

29-летний музыкант из Красноярска приехал со своей группой на гастроли в Минск. 23 апреля мужчина хотел посетить мероприятие, посвященное образованию одного из футбольных клубов, и привлек внимание милиции.

«Оперативник сразу понял, что парень находится в состоянии наркотического опьянения», - пояснили в ГУВД. Обыскав его, милиционеры нашли в тубусе для хранения фотопленки два свертка из фольги с веществом внутри. Впоследствии эксперты установили, что это был гашиш.

Сейчас россиянин находится в изоляторе временного содержания. На допросе он рассказал, что привез наркотики с собой из России. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотических наркотиков.

В милиции не раскрывают имя музыканта и название группы.