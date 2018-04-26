С 27 апреля «Белнефтехим» снижает цену на дизель на 1 копейку

С 27 апреля в Беларуси снова изменится стоимость дизельного топливо. Его цена снизится на 1 копейку – второй раз за месяц, о чем сегодня сообщили представители концерна «Белнефтехим».

С 27 апреля на автозаправочных станциях в Беларуси розничная цена на дизельное топливо будет снижена на 1 копейку. Стоимость 1 литра топлива составит 1 руб. 35 коп.

«Цены на автомобильные бензины не изменяются», - заявили в «Белнефтехиме».

Предыдущее изменение цен на автомобильное топливо произошло 14 апреля . Тогда концерн повысил стоимость бензина на 1 копейку и на столько же уменьшил цену дизтоплива.

Сейчас бензин стоит так: АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 27 коп., АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 35 коп., АИ-98-К5-Евро - 1 руб. 56 коп.