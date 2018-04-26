С 27 апреля «Белнефтехим» снижает цену на дизель на 1 копейку

С 27 апреля в Беларуси снова изменится стоимость дизельного топливо. Его цена снизится на 1 копейку – второй раз за месяц, о чем сегодня сообщили представители концерна «Белнефтехим».
новость
новость
С 27 апреля в Беларуси снова изменится стоимость дизельного топливо. Его цена снизится на 1 копейку – второй раз за месяц, о чем сегодня сообщили представители концерна «Белнефтехим».
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.