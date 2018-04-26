Лента RSS
Подписаться на ленту
26 апреля 2018, четверг, 19:04
+13°C
Завтра +14°C
+13°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,44
26. 04. 2018

С 27 апреля «Белнефтехим» снижает цену на дизель на 1 копейку

С 27 апреля в Беларуси снова изменится стоимость дизельного топливо. Его цена снизится на 1 копейку – второй раз за месяц, о чем сегодня сообщили представители концерна «Белнефтехим».

смотрите также После «топливного коллапса» в автопарке Витебска сменился директор
С 27 апреля на автозаправочных станциях в Беларуси розничная цена на дизельное топливо будет снижена на 1 копейку. Стоимость 1 литра топлива составит 1 руб. 35 коп.
 
«Цены на автомобильные бензины не изменяются», - заявили в «Белнефтехиме».
 
Предыдущее изменение цен на автомобильное топливо произошло 14 апреля. Тогда концерн повысил стоимость бензина на 1 копейку и на столько же уменьшил цену дизтоплива.
 
Сейчас бензин стоит так: АИ-92-К5-Евро - 1 руб. 27 коп.,  АИ-95-К5-Евро - 1 руб. 35 коп., АИ-98-К5-Евро - 1 руб. 56 коп.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.