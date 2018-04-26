Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 мая

С 1 мая в Беларуси произойдет перерасчет трудовых пенсий, в результате чего они увеличатся в среднем на 5,4 процента. Указ о повышении пенсий подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.
С 1 мая в Беларуси произойдет перерасчет трудовых пенсий, в результате чего они увеличатся в среднем на 5,4 процента. Указ о повышении пенсий подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.