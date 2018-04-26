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26. 04. 2018

Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 мая

С 1 мая в Беларуси произойдет перерасчет трудовых пенсий, в результате чего они увеличатся в среднем на 5,4 процента. Указ о повышении пенсий подписал сегодня Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

Указ № 142 «О повышении пенсий» предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 мая в связи с ростом средней зарплаты работников в Беларуси. Это будет сделано путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней зарплаты работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.
 
В результате этого пенсии должны вырасти на 5,4%.
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