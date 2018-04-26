Как белорусы будут платить за ЖКУ, если в квартире зарегистрирован "тунеядец"

Сегодня на сайте правительства появились два постановления: №314, определившее перечень услуг, которые тунеядцы будут оплачивать в 100-процентном размере, и №315, которое вносит дополнения в Положение о порядке расчетов и внесения платы за ЖКУ и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилфонда. Последний документ регламентирует, как будут оплачивать коммуналку иждивенцы и их родственники, проживающие в одной квартире.

В соответствии с постановлением №314, не занятые в экономике граждане будут платить по полной за горячее водоснабжение (с 1 января 2019 года), а также за газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение (с 1 октября 2019 года). В постановлении №315 рассказывается, как это будет осуществляться на практике.

Так, взимать полную оплату за жилищно-коммунальные услуги с тунеядцев будут по месту их регистрации. Если тунеядец зарегистрирован в жилом помещении один, ему придется платить по полным тарифам за всю потребленную горячую воду, отопление и газоснабжение. Однако если в этой квартире (доме) прописан кто-то еще, то иждивенец будет платить по полному тарифу только свою часть потребленных услуг

За теплоснабжение плата будет начисляться исходя из общей площади жилья, приходящейся на трудоспособного гражданина, не занятого в экономике, определяемой путем деления общей площади жилого помещения на количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении. То есть если в квартире зарегистрировано 4 человека, а на ее отопление потратили 3 гигакалории, то на каждого будет приходиться по 0,75 гигакалории. Именно за такой объем тунеядцу придется заплатить по полной.

Аналогично и с горячей водой. Коммунальщики разделят общее количество тепловой энергии, затраченной на подогрев воды, на всех человек, зарегистрированных в квартире. Тунеядец будет платить за горячее водоснабжение по экономически обоснованному тарифу, а остальные – по субсидируемому.

За газоснабжение в квартирах, где установлены индивидуальные счетчики, тунеядцы будут платить по полному тарифу только за свою долю: объем потребленного газа разделят на всех зарегистрированных жильцов. Если в жилище нет прибора индивидуального учета расхода газа, то в таком случае общую площадь квартиры разделят на количество зарегистрированных человек, и каждый оплатит по своему тарифу.