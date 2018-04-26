Несколько сотен человек участвуют в «Чернобыльском шляхе» в Минске

Сегодня белорусская оппозиция, общественные активисты и экологи участвуют в Минске в традиционной акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мероприятие проходит с разрешения властей города.

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Участники демонстрации начали собираться возле кинотеатра «Октябрь» к шести часам вечера. В 18:30 они двинулись по тротуарам проспекта Независимости, улицам Сурганова и Орловской до памятного знака жертвам Чернобыля, где с 20:00 до 20:30 запланирован митинг и церемония возложения цветов. По информации наблюдателей, в шествии участвует несколько сотен человек. В руках активистов – флаги, плакаты, есть даже стилизованный корпус ядерного реактора, который периодически роняют.

Некоторые из участников акции решили привлечь внимание общественности к другим проблемам. Так, Максим Винярский и еще несколько активистов зажгли файеры неподалеку от кинотеатра «Октябрь» и стали призывать предоставить «Свободу политическим заключенным».

По последним данным, сейчас в парке Дружбы народов проходит траурный митинг.

Между тем активисты партии КХП-БНФ устроили митинг в Киевском сквере. Здесь собралось около четырех десятков человек, многие пришли с бело-красно-белыми флагами.