С 1 мая в Беларуси вырастут детские пособия

С 1 мая в Беларуси увеличатся пособия семьям, воспитывающим детей, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

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С 1 мая в Беларуси бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения вырастет до 206 руб. 58 коп. Вслед за ним будут повышены и детские пособия.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 2065,8 руб., при рождении второго и последующих детей - 2892,12 руб. Женщинам, которые стали на учет в женской консультации до 12-недельного срока беременности, положена выплата в размере 206,58 руб.

Что касается ежемесячных пособий, с 1 мая выплаты семья на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 103,29 руб. Размер пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, будет следующим: на ребенка-инвалида старше 3 лет - 144,61 руб., на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), - 103,29 руб. Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, - 144,61 руб.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: с первой и второй степенью утраты здоровья и с третьей и четвертой степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - 206,58 руб., с третью и четвертой степенью утраты здоровья после того, как ребенку исполнилось 3 года - 247,90 руб.

Также с 1 мая в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии.